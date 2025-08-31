Slušaj vest

Direktor policije Dragan Vasiljević je otkrio koliko je građana protiv blokada bilo na ulicama Srbije u 100 gradova širom države.

- U popodnevnim satima na teritoriju Republike Srbije održan je veliki broj javnih okupljanja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, ukupno na 95 lokacija. Po proceni policije bilo je prisutno nešto oko 104.000 građana, odnosno precizno 103.305 lica. Ovo je procena koju su dali policajci sa terena u zbiru na ovih 95 lokacija, znači 103.305 građana - rekao je.

Kako je dodao, skupovi su prošli bez incidenata i nasilja.

- Napominjem da je u prijavi javnog okupljanja koja je bila blagovremena od strane Centra za društvenu stabilnost bilo navedeno više lokacija, a da na četiri lokacije javna okupljanja nisu održana. Znači na 95 lokacija, 103.305 građana. Što se tiče toka javnih okupljanja, konstatujem da je sa aspekta policijskog postupanja sve proteklo u najboljem redu. Imali smo jedan izolovan incident na prostoru Policijske uprave u Novom Sadu, gde je došlo do koškanja i svađe među nekoliko lica. Brzom intervencijom policije koja je bila u neposrednoj blizini navedenog događaja, događaj je rešen praktično za 20 sekundi, uspostavljeno je potpuno stanje bezbednosti za održavanje navedenog javnog okupljanja - naveo je i dodao:

- I ovaj incident apsolutno nije uticao na održavanje javnog okupljanja na prostoru Novog Sada. Navodim da je na celoj teritoriji Republike Srbije sve ostalo proteklo u najboljem redu, bez incidenata, bez problema, bez potrebe za postupanjem pripadnika policije.

1/33 Vidi galeriju Srbija protiv blokada u slikama širom države Foto: Privatna Arhiva

- Još jedan put naglašavam da kada imamo prijavljena javna okupljanja, kada policija je na vreme, ima jasna saznanja gde, na koji način, kako je planirana bilo koja aktivnost, policija preduzme mere i radnje svoje nadležnosti i kao što vidimo svi zajedno da se protekne u najboljem mogućem redu. Pozivam još jedan put sve građane Republike Srbije da se pridržavaju propisa, da se pridržavaju zakona Republike Srbije i da sve svoje aktivnosti usklade tako da ne ugrožavaju prava drugih. Ako se tako budemo svi ponašali, svima će biti lakše, a naročito policiji Srbije neće imati potrebe da bilo kakvim postupanjem reguliše javni red i mir. Još jedan put podlačim da su današnja javna okupljanja protekla u najboljem mogućem redu, da su okupljanja bila na 95 lokacija širom Republike Srbije i da je bilo skoro 104.000 građana na tim okupljanjima - završio je.

Sve o okupljanju širom Srbije možete pročitati u našem tekstu OVDE.