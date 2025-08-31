VLADIKA FILARET BIO NA ČELU KOLONE GRAĐANA U PRIJEPOLJU: Dosta je podela, vreme je da se okrenemo jedni drugima (VIDEO)
Širom Srbije u 100 mesta održavana su večeras mirna okupljanja građana, a iz Prijepolja je poslata snažna poruka, gde je na čelu kolone bio umirovljeni episkop mileševski vladika Filaret.
Stotine građana okupilo se u znak podrške miru, stabilnosti i povratku normalnom životu, jasno izražavajući nezadovoljstvo aktuelnom društveno-političkom situacijom. Kolona okupljenih, kojoj se nije nazirao kraj, kretala se u tišini i dostojanstveno, sa jednim zahtevom: kraj podelama i blokadama.
Na čelu kolone bio je umirovljeni episkop mileševski vladika Filaret, i zajedno sa građanima Prijepolja poručio da je dosta podela, da je vreme da se okrenemo jedni drugima, da vratimo veru u zajedništvo i u svoju zemlju.
Ovo okupljanje u Prijepolju posebno je odjeknulo upravo zbog prisustva vladike Filareta, koji je svojim učešćem poslao snažnu poruku pomirenja, razuma i vere u budućnost.
Građani su se danas okupili po prvi put u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Rumi, Bačkoj Palanci, Vrnjačkoj Banji, Pirotu, Malom Zvorniku, Vladimircima, Trgovištu, Ubu, Aranđelovcu, Zrenjaninu, Požegi, Loznici, Kraljevu, Staroj Pazovi, Inđiji, Boru, Zaječaru, Bujanovcu, Beloj Palanci, Šidu, Merošini, Obrenovcu, Lebanu, Kučevu, Vranjskoj Banji, Apatinu, Zaječaru, Žablju, Priboju, prijepolju, Somboru, Srbobranu, Vlasotincu, Kuršumliji, Lučanima, Odžacima, Bojniku, Boleču, Osečini, Aleksincu, Prokuplju, Doljevcu, Žitištu, Paraćinu, Žitištu, Subotici, Novoj Crnji, Beočinu, Sremskim Karlovcima, Mionici, Opovu, Beloj Crkvi, Pančevu, Ivanjici, Ćupriji...