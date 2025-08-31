Slušaj vest

Širom Srbije u 100 mesta održavana su večeras mirna okupljanja građana, a iz Prijepolja je poslata snažna poruka, gde je na čelu kolone bio umirovljeni episkop mileševski vladika Filaret.

Stotine građana okupilo se u znak podrške miru, stabilnosti i povratku normalnom životu, jasno izražavajući nezadovoljstvo aktuelnom društveno-političkom situacijom. Kolona okupljenih, kojoj se nije nazirao kraj, kretala se u tišini i dostojanstveno, sa jednim zahtevom: kraj podelama i blokadama.

Na čelu kolone bio je umirovljeni episkop mileševski vladika Filaret, i zajedno sa građanima Prijepolja poručio da je dosta podela, da je vreme da se okrenemo jedni drugima, da vratimo veru u zajedništvo i u svoju zemlju.

Ovo okupljanje u Prijepolju posebno je odjeknulo upravo zbog prisustva vladike Filareta, koji je svojim učešćem poslao snažnu poruku pomirenja, razuma i vere u budućnost.