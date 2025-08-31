Slušaj vest

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom boravio je danas u Oslu, u Kraljevini Norveškoj, u prisustvu otpravnice poslova Ambasade Republike Srbije u Kraljevini Norveškoj Isidore Đorđević i protejereja Gorana Bosića.

Danas je održana tribina u okviru nacionalnog projekta „Istinom za Srbiju”, koja se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, posvećena očuvanju istorijske istine, zaštiti srpskog identiteta i borbi protiv pokušaja revizije naše prošlosti. Skup je održan u Parohijskom domu crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Oslu.

Okupljanjem u Oslu nastavljen je niz tribina koje su do sada održane u Minhenu, Brunenu, Trstu, Geteborgu, Parizu, Beču, Temišvaru i drugim evropskim gradovima u kojima živi značajan broj pripadnika srpskog naroda. Projekat ,,Istinom za Srbiju” okupio je brojne pripadnike srpske zajednice u Oslu, uz učešće istaknutih intelektualaca i stvaraoca: prof. dr Branka Rakića, akademika prof. dr Dragana Simeunovića i prof. dr Mileta Bjelajca. Njihova izlaganja bila su snažan naučni i društveni odgovor na sve češće pokušaje iskrivljavanja istorijskih činjenica i brisanja uloge srpskog naroda u evropskoj i svetskoj istoriji.

U uvodnom obraćanju, ministar Đorđe Milićević naglasio je:

- Istina je temelj na kojem gradimo našu državnost, naše nacionalno dostojanstvo i naše postojanje. Borba protiv istorijskog revizionizma nije pitanje prošlosti, već pitanje naše budućnosti. Onaj ko izgubi istoriju, izgubiće i pravo na budućnost. Zato Srbija nikada neće pristati na pokušaje da se umanji žrtva našeg naroda, da se zaborave naša stradanja i da se prekroji slika istorijskih događaja.

Ministar je istakao da je dijaspora jedan od najsnažnijih stubova u odbrani srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta:

- Srbi u Norveškoj i širom sveta, čuvaju ono što je najvažnije, naš jezik, našu veru, našu tradiciju. Njihovo postojanje je dokaz snage jednog naroda koji ne pristaje da se odrekne svojih korena. Srbija je ponosna na sve Srbe van granica Republike Srbije i njihova uloga u očuvanju nacionalnog identiteta jednaka je onoj koju imaju institucije u matici Srbiji. Istinom za Srbiju nije odgovor na jednu laž, več na čitav sistemski pokušaj da srpski narod bude žigosan. Da se naš otpor zlu nazove agresijom, da se naše žrtve pretvore u nevidljive i da se naša država predstavi kao remetilački faktor, umesto onoga što jeste garant mira, stabilnosti i napretka na Balkanu.

- Danas smo ovde, ne da napadamo već da branimo. Istina nije oružje, ali jeste odbrana. Ne negiramo mi ničiju patnju, ali ni svoju nećemo dozvoliti da bilo ko negira. Zato je svaka ovakva manifestacija važna. Ova nije samo sabranje-već odgovor, odgovor na promene istine u medijima, na čuvanje nekih evropskih institucija koje dobro znaju šta se dešavalo na ovim prostorima. Ovo nije samo pitanje istine, ovo je pitanje identiteta i budućnosti. Ako dozvoljavamo da se revidira istorija, dozvoljavamo da neko drugi oblikuje istinu o nama. Srbija jeste moderna, snažna i ponosna zemlja, ali tu sliku moramo svi da čuvamo i kroz istinu o Srbiji. Jedan smo narod, jedna istina, jedna obaveza.

U nastavku tribine, ministar Milićević poslao je jasnu poruku:

- Manifestacija "Istinom za Srbiju" nije samo kulturni i obrazovni događaj, ona je zavet. Zaštita istorijske istine nije pitanje dnevne politike, već opstanka naroda. Mi moramo biti jedinstveni, odlučni i istrajni da nikada ne dozvolimo da drugi pišu našu istoriju. Srbija je kroz vekove stradala zato što je uvek bila na strani slobode i pravde. Upravo zato, naša dužnost je da istinu sačuvamo i predamo novim generacijama.

Ministar je poručio da je ovaj skup primer snage saradnje države i dijaspore:

- Država Srbija i naš narod u rasejanju moraju biti jedno. Nema jake Srbije bez dijaspore, ali ni dijaspora nema snagu bez svoje otadžbine. Ovo je zajednička borba, za očuvanje jezika, kulture, tradicije i, što je najvažnije, za očuvanje istine.“

Milićević je naglasio da Vlada Republike Srbije i Kabinet na čijem je on čelu, ostaje posvećeno organizovanju i podršci ovakvim manifestacijama širom sveta:

- Naš zadatak nije kratkoročan. Ovo je trajna misija, da Srbi u dijaspori i regionu nikada ne izgube vezu sa otadžbinom, da se istina o srpskom narodu čuje jasno i glasno, i da se nikada više ne dozvoli da laž postane istorija. „Istinom za Srbiju“ je poruka svima, da smo ponosni na svoju prošlost i da verujemo u budućnost Srbije.