OGLASIO SE PREDSEDNIK SRBIJE NAKON OKUPLJANJA GRAĐANA PROTIV BLOKADA! Vučić podelio veličanstvene kadrove i poručio: "NAJVEĆA VREDNOST SRBIJE SU NJENI LJUDI"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video snimkom na svom zvaničnom Instagram nalogu, gde je podeliokadrove sa današnjih veličanstvenih okupljanja građanja protiv blokada širom Srbije.
- Najveća vrednost Srbije su njeni ljudi. I zato moramo da razgovaramo, da vodimo dijalog - poručio je Vučić i dodao:
- Ujedinjeni možemo sve!
Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.
Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.
