Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video snimkom na svom zvaničnom Instagram nalogu, gde je podeliokadrove sa današnjih veličanstvenih okupljanja građanja protiv blokada širom Srbije.

- Najveća vrednost Srbije su njeni ljudi. I zato moramo da razgovaramo, da vodimo dijalog - poručio je Vučić i dodao:

- Ujedinjeni možemo sve!

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

Detaljno iz minuta u minut na ovu temu možete pročitate u našem blogu klikom OVDE.

Ne propustitePolitikaSPEKTAKULARNE SCENE U NOVOM SADU! Građani protiv blokada šetali od Veternika do Futoga: Veličanstven vatromet obasjao srpsku Atinu (VIDEO/FOTO)
ns.jpg
PolitikaI ZEMUN JE USTAO, EVO ŠTA IMAJU DA PORUČE! Pogledajte snimak reke ljude u Beogradu: Vijore se trobojke, među okupljenima šetaju i DECA (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaSRBIJA PROTIV BLOKADA U SLIKAMA! Građani izašli na ulice u 100 mesta i poslali SNAŽNU poruku! (FOTO)
Građani protiv blokada.jpg
PolitikaPONOSNI GRAĐANI RAZVILI SRPSKU TROBOJKU DA CEO SVET VIDI! Spektakularni prizori iz Srbobrana i Bora! VETERANI sa zastavom u Kikindi! (FOTO, VIDEO)
srbobran.jpg