Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video snimkom na svom zvaničnom Instagram nalogu, gde je podeliokadrove sa današnjih veličanstvenih okupljanja građanja protiv blokada širom Srbije.

- Najveća vrednost Srbije su njeni ljudi. I zato moramo da razgovaramo, da vodimo dijalog - poručio je Vučić i dodao:

- Ujedinjeni možemo sve!

Građani koji se protive blokadama okupili su se u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.