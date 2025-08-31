Slušaj vest

Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper oglasio se danas povodom skupa u Njujorku.

Screenshot 2025-08-31 213330.jpg
Foto: Iks uros piper

- 32 osobe na slici podrške Šolaku i Igoru Božiću! NYC ima prema poslednjem popisu ima 21,414 Srba. To znači da se pozivu N1 i Šolaka da dođu na protest protiv novog gazde kome je Šolak prodao firmu i uzeo pare odazvalo - 0,14% Srba iz NYC! 99,86% Srba iz NYC je reklo NE ŠolakU! - napisao je on.

