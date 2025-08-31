- Večeras sam na Banjici, naselju gde sam odrastao, zaista bio fasciniran brojem ljudi koji je došao da se usprotivi blokadama i sumanutim opstrukcijama normalnog života. Baš iz tog razloga i zbog činjenice da je večeras izašla Srbija u ogromnom broju, pozivam drugu stranu da se urazumi i da shvati da sve ovo što čini pre svega šteti njima, pored toga što svakako šteti državi. Većinska Srbija to ne želi. Dajte urazumite se ljudi, sedite da razgovarate kada vam je već ruka pružena i da Srbija konačno ima normalan život - rekao je Đukanović.