Politika
MINISTARKA STAMENKOVSKI U BOLEČU SA GRAĐANIMA KOJI SU SE OKUPILI PROTIV BLOKADA Zajedno šaljemo poruku: Srbiji je potreban mir, stabilnost i jedinstvo (FOTO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Boleču sa građanima koji su se okupili protiv blolada.
“Danas je Boleč pokazao kako se voli Srbija.
Ne rušenjem i haosom, već okupljanjem, slogom i ljubavlju prema svojoj zemlji.
Zajedno šaljemo poruku: Srbiji je potreban mir, stabilnost i jedinstvo”, istakla je ministarka uz forografije sa skupa.
Podsetimo, građani koji se protive blokadama, okupili su se danas u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.
Reaguj
Komentariši