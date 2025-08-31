Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Boleču sa građanima koji su se okupili protiv blolada.

“Danas je Boleč pokazao kako se voli Srbija.

Ne rušenjem i haosom, već okupljanjem, slogom i ljubavlju prema svojoj zemlji.

Zajedno šaljemo poruku: Srbiji je potreban mir, stabilnost i jedinstvo”, istakla je ministarka uz forografije sa skupa.

Podsetimo, građani koji se protive blokadama, okupili su se danas u 100 mesta širom Srbije odakle su poslali jasnu poruku - obični ljudi u našoj zemlji su siti rušenja svih vrednosti i žele povratak normalnog života koji je svima uskraćen već devet meseci.

