Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski bila je danas u Boleču sa građanima koji su se okupili protiv blolada.

“Danas je Boleč pokazao kako se voli Srbija.

Ne rušenjem i haosom, već okupljanjem, slogom i ljubavlju prema svojoj zemlji.

Zajedno šaljemo poruku: Srbiji je potreban mir, stabilnost i jedinstvo”, istakla je ministarka uz forografije sa skupa.