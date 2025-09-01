Slušaj vest

Sa skupova je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život - da se slobodno kreću, rade i uče.

Građani su se okupili u Rumi, Bačkoj Palanci, Vrnjačkoj Banji, Pirotu, Malom Zvorniku, Vladimircima, Trgovištu, Ubu, Aranđelovcu, Zrenjaninu, Požegi, Loznici, Kraljevu, Staroj Pazovi, Inđiji, Boru, Zaječaru, Bujanovcu, Beloj Palanci, Šidu, Merošini, Obrenovcu, Lebanu, Kučevu, Vranjskoj Banji, Apatinu, Zaječaru, Žablju, Priboju, prijepolju, Somboru, Srbobranu, Vlasotincu, Kuršumliji, Lučanima, Odžacima, Bojniku, Boleču, Osečini, Aleksincu, Prokuplju, Doljevcu, Žitištu, Paraćinu, Žitištu, Subotici, Novoj Crnji, Beočinu, Sremskim Karlovcima, Mionici, Opovu, Beloj Crkvi, Pančevu, Ivanjici, Ćupriji.

Nakon okupljanja održane su mirne šetnje.

Sa građanima u Zemunu bili su premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar pravde Nenad Vujić, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon i glumac Lazar Ristovski.

Okupljeni su nosili zastave Srbije i balone u bojama srpske zastave, na kojima je ispisano "Ne damo Srbiju, "Građani protiv blokada", "Hoću da učim", kao i brojne transparente, između ostalih, "Ne damo Srbiju", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

U Beogradu se veliki broj građana okupio u Zemunu, na Magistarskom trgu, odakle su krenuli u šetnju ka Zemunskom keju.

Naveli su da žele da na miran i dostojanstven način pokažu da su protiv blokada i ukazali da zbog blokada imaju problem da stignu do posla, a njihova deca do škola.

Građani koji se protiv blokada okupili su se i na Voždovcu, preko puta pijace na Banjici.

U Novom Sadu veliki broj građana se okupio u Veterniku, odakle su krenuli u šetnju ka Futogu.

Nosili su se zastave Srbije, majice na kojima piše "Srbija", "Novi Sad protiv blokada" i majice u bojama srpske trobojke, kao i transparente "Želim da radim", "Želim da učim", "Želim da se krećem" i "Veternik protiv blokada".

Okupljeni navode da žele povratak normalnom životu i ističu da im je dosta blokada, da žele da se deca vrate u škole, studenti na fakultete i da imaju mir i stabilnost.

U Kragujevcu su se građani okupili ispred sedišta Mesne zajednice Erdeč, odakle su krenuli u mirnu šetnju.

Građani Kruševca naveli su da žele stabilnost i da blokade i uništavanje vrednosti moraju da prestanu.

U Pirotu je skup počeo u centru grada, odakle je krenula šetnja, a učesnici skupa su naglasili da podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ukazali da blokade štete Srbiji.

Istakli su da žele da blokade prestanu i da se građani vrate normalnom životu.

Građani Priboja istakli su da se protive blokadama jer žele uspešnu Srbiju koja se razvija i ide napred, a okupljeni u Bojniku naveli su da žele slobodan život, slobodu kretanja i slobodu na obrazovanje.

Okupljeni na skupu protiv blokada u Prokuplju rekli su da podržavaju stabilnost i izrazili nadu da će oni koji blokiraju život u Srbiji prihvatiti dijalog koji je ponudio predsednik Aleksandar Vučić.