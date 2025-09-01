KRŠ I LOM, OSTACI HRANE I OSUŠENE BILJKE: Dekan Patrik Drid ušao u zgradu fakulteta, pogledajte šta su blokaderi ostavili iza sebe (FOTO/VIDEO)
Policija je i ispred ostalih ulaza na fakultet.
Patrik Drid je na fakultet ušao jutros oko 5 časova, a kasnije je stigla i policija.
U zgradi su zatekli lom i đubre, alkoholna pića i ostatke hrane kao i osušene biljke koje mesecima nisu zalivane.
Blokaderi su i dalje u zgradi, a ispred je i manja grupa njihovih simpatizera, među kojima je i Miša Bačulov.
Drid je ranije zatražio od studenata u blokadi da do prošlog petka napuste fakultet kako bi zgrada bila pripremljena za predstojeći ispitni rok.
Kako je objavljeno na sajtu DIF-a, ispitni rok počinje 1. septembra.
Podsećamo, blokaderi su napali dekana Drida 28. aprila kada je pokušao da uđe u zgradu.
Okupljeni su tada pripadnike policije gurali i vređali, a Drida su jurili, gađali jajima i polivali vodom i nisu dozvolili ni Hitnoj pomoći da ga odveze nego su blokirali kola Hitne pomoći, izbušili sve četiri gume i izlupali prozore na vozilu.