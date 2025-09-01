Slušaj vest

Policija je i ispred ostalih ulaza na fakultet.

Patrik Drid je na fakultet ušao jutros oko 5 časova, a kasnije je stigla i policija.

Evo šta je zatečeno u zgradi DIF posle blokadera Izvor: Kurir televizija

U zgradi su zatekli lom i đubre, alkoholna pića i ostatke hrane kao i osušene biljke koje mesecima nisu zalivane

Blokaderi ostavili lom u zgradi DIF Foto: Kurir

Blokaderi su i dalje u zgradi, a ispred je i manja grupa njihovih simpatizera, među kojima je i Miša Bačulov.

Drid je ranije zatražio od studenata u blokadi da do prošlog petka napuste fakultet kako bi zgrada bila pripremljena za predstojeći ispitni rok.

Kako je objavljeno na sajtu DIF-a, ispitni rok počinje 1. septembra.

Podsećamo, blokaderi su napali dekana Drida 28. aprila kada  je pokušao da uđe u zgradu.

Okupljeni su tada pripadnike policije gurali i vređali, a Drida su jurili, gađali jajima i polivali vodom i nisu dozvolili ni Hitnoj pomoći da ga odveze nego su blokirali kola Hitne pomoći, izbušili sve četiri gume i izlupali prozore na vozilu.

