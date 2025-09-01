Slušaj vest

Mera je došla u pravi čas, prvog dana nove školske godine, na jedan od najstresnijih dana u godini za sve roditelje kada treba opremiti đaka ili više njih za školu, kupiti knjige, pribor, opremu za fizičko, novu garderobu, nove patike, zimsku jaknu.

Kad se na to doda ogrev i kupovina drva za zimu, finansije idu u nebesa.

Međutim, ove godine to će izgledati drugačije jer će se deo para namenjen za hranu, higijenu i svakodnevne potrebe iz supermarketa preliti tamo gde je potrebniji, jer su od danas cene za osnovne životne namirnice i potrepštine kudikamo niže.

Stoga, kako će nova mera države u stvari izgledati u praksi, evo i nekoliko primera za osnovne namirnice.

Kad se uzme u obzir da će pojedini proizvodi koje kupujemo ili moramo da kupimo svaki dan odu za 20-30-50 ili više dinara dole, sve je jasno.

Koliko će koštati pojedini proizvodi?

Hleb – pre 104,58 RSD, od danas očekivano 85–90 RSD

Mleko (1 l) – pre 119,99 RSD (Roda) i 154,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–132 RSD

Pirinač (400 g) – pre 119,99 RSD (Univer) i 182,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–155 RSD

Juneće meso (1 kg) – pre 1.599,99 RSD (Dis) i 1.749,99 RSD (Roda), od danas oko 1.280–1.480 RSD

Spisak kategorija proizvoda obuhvaćenih ograničenjem

Mahunarke – pasulj, sočivo, grašak, boranija

Sveže voće i povrće – jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika

Mleko, mlečni proizvodi i jaja – mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja

Hleb i peciva – beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle

Sveža i prerađena riba – pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti

Testenine – špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena

Sveže i prerađeno meso – svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete

Prerada voća i povrća – džemovi, kompoti, ajvar, turšija

So i začini – kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini

Šećer i med

Brašno – belo, crno, integralno, ražano

Pirinač – beli, integralni, basmati

Ulja i masti – suncokretovo, maslinovo, margarin

Sirće – alkoholno, vinsko, jabukovo

Slatki konditori i cerealije – čokolade, keksi, pahuljice

Slani konditori – čips, grickalice, štapići

Papirna i kuhinjska galanterija – toalet papir, ubrusi, salvete

Pelene

Kućna hemija – deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači

Lična higijena i kozmetika – sapuni, šamponi, paste za zube

Hrana za bebe – formule, kašice, žitarice

Smrznuti proizvodi – povrće, voće, polugotova jela

Bezalkoholna pića, kafa i čaj