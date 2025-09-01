Slušaj vest

Mera je došla u pravi čas, prvog dana nove školske godine, na jedan od najstresnijih dana u godini za sve roditelje kada treba opremiti đaka ili više njih za školu, kupiti knjige, pribor, opremu za fizičko, novu garderobu, nove patike, zimsku jaknu.

Kad se na to doda ogrev i kupovina drva za zimu, finansije idu u nebesa.

Međutim, ove godine to će izgledati drugačije jer će se deo para namenjen za hranu, higijenu i svakodnevne potrebe iz supermarketa preliti tamo gde je potrebniji, jer su od danas cene za osnovne životne namirnice i potrepštine kudikamo niže.   

Stoga, kako će nova mera države u stvari izgledati u praksi, evo i nekoliko primera za osnovne namirnice.

Kad se uzme u obzir da će pojedini proizvodi koje kupujemo ili moramo da kupimo svaki dan odu za 20-30-50 ili više dinara dole, sve je jasno.

Koliko će koštati pojedini proizvodi?

Hleb – pre 104,58 RSD, od danas očekivano 85–90 RSD
Mleko (1 l) – pre 119,99 RSD (Roda) i 154,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–132 RSD
Pirinač (400 g) – pre 119,99 RSD (Univer) i 182,99 RSD (Mega Maxi), od danas oko 96–155 RSD
Juneće meso (1 kg) – pre 1.599,99 RSD (Dis) i 1.749,99 RSD (Roda), od danas oko 1.280–1.480 RSD

Spisak kategorija proizvoda obuhvaćenih ograničenjem

Mahunarke – pasulj, sočivo, grašak, boranija
Sveže voće i povrće – jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika
Mleko, mlečni proizvodi i jaja – mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja
Hleb i peciva – beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle
Sveža i prerađena riba – pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti
Testenine – špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena
Sveže i prerađeno meso – svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete
Prerada voća i povrća – džemovi, kompoti, ajvar, turšija
So i začini – kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini
Šećer i med
Brašno – belo, crno, integralno, ražano
Pirinač – beli, integralni, basmati
Ulja i masti – suncokretovo, maslinovo, margarin
Sirće – alkoholno, vinsko, jabukovo
Slatki konditori i cerealije – čokolade, keksi, pahuljice
Slani konditori – čips, grickalice, štapići
Papirna i kuhinjska galanterija – toalet papir, ubrusi, salvete
Pelene
Kućna hemija – deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači
Lična higijena i kozmetika – sapuni, šamponi, paste za zube
Hrana za bebe – formule, kašice, žitarice
Smrznuti proizvodi – povrće, voće, polugotova jela
Bezalkoholna pića, kafa i čaj

Kurir.rs

