Na početku se u program uključio dekan DIF u Novom Sadu Patrik Drid, koji je jutros ušao na svoj fakultet.

- Ušao sam, niko nije povređen, sve je bilo nenasilno. Zatekao sam krš, alkohol, cigare... Nema čega nema, strunjače i klupe su izlomljene. Pozvao sam i policiju da pošalju vatrogasce, da iseku sve to što treba da se iseče - rekao je dekan Drid.

Ana Brnabić je deci čestitala polazak u školu, i rekla je da je važno da se pravo obrazovanje vrati u našu zemlju posle svega što smo gledali prošle godine.

- Obrazovanje je temelj svakog društva, i onaj ko je osmislio da ovako urušava Srbiju nije ni lud ni glup. Ovo je bio najteži i najpodmukliji udarac koji smo osetili. I nakon rata se zemlja oporavi. Ali kada vam udare na obrazovanje, onda uništavaju samu suštinu svakog društva i svake zemlje. Ubijaju budućnost svake zemlje. Veliki pozdrav za dekana Drida, neverovatno hrabar i dostojanstven čovek, jedan od najhrabrijih među nama - kazala je ona.

Ono što je viđeno na DIF-u je stravično, i pokazuje šta bi blokaderi radili da dođu na vlast.

- Želim da saopštim još jednu vest, koja pokazuje drugu stranu Srbije. Student Luka Lalošević, student FPN, takozvani ćaci, jedan od studenata koji su se borili za svoje pravo za obrazovanje, u petak je dobio 10 na svom prvom ispitu nakon blokada. Hvala svima njima, a hvala i svim ljudima koji su juče u 100 mesta širom Srbije izašli da žele svoju Srbiju nazad, da žele da rade i uče, mir i stabilnost, i da podrže predsednika Vučića - naglasila je Ana Brnabić.

Novih okupljanja građana protiv blokada će biti, a predsednika Skupštine ističe da je srećna i zadovoljna što stranka može to da podrži.

- Ali to nisu stranački skupovi, tu su svi koji su protiv blokada. Ja sam juče čula jednog starijeg čoveka koji je rekao - "Hoću da nema blokada". To mi je bilo simpatično. Više nije važno ni ko za koga glasa. Hoću da nema blokada, da živim slobodno i da živim normalno. Kada smo čuli na Savetu za nacionalnu bezbednost da smo mi za 9 meseci imali preko 23.000 neprijavljenih skupova, preko 12.000 blokiranih ulica, to znači da vi nemate život. U svakom trenutku može bilo ko da vam se pojavi na ulici, da ne možete da vodite dete u školu ili vrtić, kod doktora, da ne možete da se vratite sa posla... Da ne možete ništa da uradite - rekla je ona.

Srbija je navikla da gleda u budućnost i da radi, a blokaderi su hteli to da unište, kazala je Ana Brnabić.

- Drago mi je što sam videla da je narod izašao na ulice, i rekli da im je dosta - dodala je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić ističe da veruje i da su blokaderi shvatili tu poruku.