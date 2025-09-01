Slušaj vest

Naime, ministar Mali jutros je kolica napunio potpuno istim proizvodima koje je kupio i prošle nedelje, pre sniženja i pre stupanja na snagu nove mere države koja ograničava trgovačke marže i samim tim spušta cenu robe koja nam je neophodna u svakodnevnom životu.

Podsetimo, Mali je pre 5 dana kupovinu obavio u marketu ''Maxi'' gde je odabrao 25 proizvoda iz 23 kategorije koje građani najčešće kupuju, aračun pre sniženja je iznosio 4.991,92 dinara.

Šokantna razlika za istu robu koju kupujemo gotovo svaki dan

- Dobro jutro svima, kao i pre par dana što sam uradio, došao sam ovde u Maksi i kupio sam 25 proizvoda. Račun od prošle nedelje bio je 4.992 dinara. Danas sam kupio iste proizvode i račun je danas 4.247. Ono je veoma važna vest i razlika je 744,8 dinara. To je 14,9 odsto manje. Kao što je i predsednik Vučić obećao cene su niže od 10 do 20 odsto. Ono što je važno ova se uredba primenjuje na 23 kategorija skoro 20.000 proizvoda je na sniženju, sve ono što građani najčešće kupuju. Ovo je mnogo važna stvar za novčanike i budžet građana Srbije. Jedna ekonomska mera koju smo sproveli zbog boljeg života građana. Paralelno sa ovim idu, kao što je predsednik najavio idemo od 1. decembra sa povećanjem penzija od čak 12 odsto, a od 1. oktobra raste minimalna zarada. Rastu plate, penzije, minimalne zarade, a kroz ovakve akcije dodatno pojačavamo i podižemo životni standard građana - rekao je Mali.

Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, u jučerašnjem intervjuu našem listu, već od danas niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Naime, ministar Mali Kuriru je rekao da će u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.

- Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo", rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.

- Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.

Crno na belo - ministrovi računi od jutros i pre 5 dana

Šta je pazario Siniša Mali

Ministar je iz kategorije ''mahunarke'' kupio beli pasulj ''gradištanac'', iz kategorije ''sveže voće i povrće'' crni luk, a iz kategorije ''mleko, mlečni i mešoviti proizvodi'' izabrao je mleko ''Moja kravica'' od 1l, meki punomasni sir 450 g i namaz ''Ala kajmak'' 150 g mlekare ''Šabac''.

On je izabrao i beli sečeni hleb ''Tvojih 5 minuta'' 500g, paštetu od tune i testenine ''Danubius'' 400g, a u kategoriji ''sveže i prerađeno meso'' 500 g domaćeg pilećeg filea. Takođe, kupio je i pasirani paradajz ''Gurman'', šest kesica praška za pecivo ''C'', 1kg belog šećera kristal ''Sunoko'', 1kg mekog pšeničnog brašna T-400 ''Danibus'', 500 g pirinča ''AVS'', 1l suncokretovog ulja jestivo ''Iskon'' i pola litre jabukovog sirća ''Nectar''.

Mali je izabrao čajno pecivo ''Domaćica'' iz kategorije ''skatki konditori i cerealije'', a od ''slanih konditora'' slane štapiće ''Trik'' 200g. Od artikala kućne hemije i kozmetike ministar je kupio toalet papir ''Perfex cotton'' 10/1, vlažne maramice, praškasti deterdžent ''Duel Soft Lotus'' 2,7kg i pastu za zube ''Triple Action Colgate'' 75ml.

Na listi kupljenih proizvoda je i kašica za bebe ''Juvitana'' 190g, smrznuti grašak ''Frikom'' 400 gr i sok od jabuke ''Family Nectar'' 1,5l.

Ministar Mali u kupovini prošle nedelje

Spisak kategorija proizvoda obuhvaćenih ograničenjem

Mahunarke – pasulj, sočivo, grašak, boranija

Sveže voće i povrće – jabuke, banane, pomorandže, krompir, luk, šargarepa, paprika

Mleko, mlečni proizvodi i jaja – mleko, jogurt, pavlaka, sirevi, maslac, jaja

Hleb i peciva – beli hleb, crni hleb, integralni hleb, somuni, kifle

Sveža i prerađena riba – pastrmka, šaran, losos, smrznuti fileti

Testenine – špagete, makarone, rezanci, testenine bez glutena

Sveže i prerađeno meso – svinjsko, juneće, pileće, kobasice, salame, paštete

Prerada voća i povrća – džemovi, kompoti, ajvar, turšija

So i začini – kuhinjska so, biber, paprika, suvi začini

Šećer i med

Brašno – belo, crno, integralno, ražano

Pirinač – beli, integralni, basmati

Ulja i masti – suncokretovo, maslinovo, margarin

Sirće – alkoholno, vinsko, jabukovo

Slatki konditori i cerealije – čokolade, keksi, pahuljice

Slani konditori – čips, grickalice, štapići

Papirna i kuhinjska galanterija – toalet papir, ubrusi, salvete

Pelene

Kućna hemija – deterdženti, sredstva za čišćenje, omekšivači

Lična higijena i kozmetika – sapuni, šamponi, paste za zube

Hrana za bebe – formule, kašice, žitarice

Smrznuti proizvodi – povrće, voće, polugotova jela

Bezalkoholna pića, kafa i čaj