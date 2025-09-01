Slušaj vest

Lalošević je na Fakultetu političkih nauka polagao kod prof. dr Maje Kovačević, koja je inače i dekanka fakulteta.

Za razliku od blokadera koji ostavljaju svinjce po fakultetima, "ćaciji", kako su ih pogrdno nazvali, nižu desetke. Posle Miloša i Vlade Balaća, i Luka Lalošević je na prvom ispitu nakon blokada dobio čistu 10!

Koliko samo u Srbiji ima "ćacija" koji žele da uče, da polažu ispite, da budu najbolji, da što pre završe i zaposle se kako ne bi više bili na teretu svojim roditeljima, posebno studenti iz unutrašnjosti koje život van roditeljske kuće mnogo košta, pre svega stan.

Studenati koji razmišljaju na taj način, sprečeni su da što pre završe svoje školovanje jer studenti blokaderi po fakultetima koji im jednako pripadaju, kao i pravo na obrazovanje, prave svinjce, uništavaju imovinu prosvete kao da je njihova lična, prave silnu štetu...

Upravo su jedan takav svinjac ostavili i blokaderi na novosadskom DIF-u.

Onim što je video ostao je zgranut i sam dekan tog fakulteta - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu. Naime, Patrik Drid je ušao rano jutros na fakultet koji su blokaderi zauzeli 22. aprila, a ispred glavnog ulaza u zgradu raspoređeni su pripadnici policije.

Drid je na fakultet ušao jutros oko 5 časova, a kasnije je stigla i policija. U zgradi su zatekli lom i đubre, alkoholna pića i ostatke hrane kao i osušene biljke koje mesecima nisu zalivane.

Blokaderi su i dalje u zgradi, a ispred je i manja grupa njihovih simpatizera, među kojima je i Miša Bačulov.

Drid je ranije zatražio od studenata u blokadi da do prošlog petka napuste fakultet kako bi zgrada bila pripremljena za predstojeći ispitni rok.

Podsetimo, blokaderi su napali dekana Drida 28. aprila kada je pokušao da uđe u zgradu. Okupljeni su tada pripadnike policije gurali i vređali, a Drida su jurili, gađali jajima i polivali vodom i nisu dozvolili ni Hitnoj pomoći da ga odveze nego su blokirali kola Hitne pomoći, izbušili sve četiri gume i izlupali prozore na vozilu.