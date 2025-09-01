Slušaj vest

- Za narod pun pogodak, prava stvar! I rešenje za ljude koji nemaju platežnu moć kao neki, rekao je meštanin Bašte upitan šta misli o novim merama države koje se tiču kredita koji će sada biti povoljniji za mnoge građane.  

- Znači rešenje postoji za sve, prava stvar u pravo vreme, dodao je on.

Kad je reč o cenama, mišljenja je da je to sjajna stvar.

- To je najbolja stvar koja nam se dogodila i kažem ponovo - naš predsednik uvek zna da nas prijatno iznenadi, kazao je on.

Ali kao penzioneru najviše mu znači najavljeno povećanje od 12 odsto, od 1. decembra, što će mu gledano na godinu dana, doneti preko više od jedne cele penzije! 

- Ja sam otišao u penziju sa 26.000 a sad imam 50.000, ja sam zadovoljan! Živeo naš predsednik Aleksandar Vučić, poručio je penzioner iz Bajine Bašte.

Građani o novim merama države Izvor: Kurir televizija

 Kurir.rs

