"Nikad za nas nije bilo sporno da li će se građani okupljati i izražavati svoje stavove. Za nas je samo sporno da li ima napada na druge građane, na policiju, napada unutar institucija, imovinu drugih i državne organe. To sigurno nećemo dozvoliti", rekao je Ivica Dačić za TV Pink tokom posete jednoj osnovnoj školi u Zemunu, povodom početka školske godine.

Dačić je rekao i da se na početku školske godine održava akcije sa Agencijom za bezbednost u saobraćaju, navodeći da je za policiju prioritet bezbednost dece u školi ali i na putu ka njoj.

"Danas se u školama Srbije nalazi 1.900 policajaca i to će tako biti stotinak manje ili više uglavnom svakog dana", rekao je Dačić.

Za danas popodne najavljena je protestna šetnja srednjoškolca i studenata u Beogradu, povodom deset meseci od pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice, kada je poginulo 16 osoba. Protetne šetnje su najavljene i u drugim gradovima.

