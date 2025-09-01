Slušaj vest

Tokom posete, Vulin će prisustvovati velikoj vojnoj paradi u Pekingu, organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

Vojnoj paradi prisustvovaće najviši svetski zvaničnici, a na centralnoj svečanosti očekuje se impozantna demonstracija kineske vojne moći, uključujući prikaz savremene avijacije i drugih strateških kapaciteta Oružanih snaga NR Kine.

