Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević objavio je na Instagramu video snimak iz Novog Sada, u kome su se juče skupili građani kojima je dosta blokada.

- Ponosan sam na moj narod, hvala svima koji su izašli širom Srbije da nasilnicima pokažemo kako izgleda pristojna i većinska Srbija - stoji u opisu snimka.

Podsetimo, više od 103.000 ljudi izašlo je juče na ulice kako bi reklo glasno "ne" blokadama. Ovog puta građani su se okupili u 95 mesta, među kojima su bili i Beograd, Novi Sad i Kragujevac.

Sa skupova je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele normalan život - da se slobodno kreću, rade i uče.

