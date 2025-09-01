Slušaj vest

Prava stvar u pravo vreme - tim rečima Paraćinci opisuju mere koje je predložio predsednik Aleksandar Vučić, a usvojila Vlada.

- Nove mere države odgovaraju celom stanovništvu. Da kažem žargonski, to je situacija 2 u 1. Ja sam zato došao da podržim državu, u odbrani od spoljnih uticaja, ali sam došao i iz svog interesa. Ja sam 2010. otišao u penziju sa 23.600 dinara. Sada imam 60.000, a za Novu godinu ću imati 67.000 - rekao je jedan Paraćinac.

A što se tiče smanjenja cena, on kaže da je to mera koja je došla u pravo vreme i da ide u prilog svima.

Paraćinci o novim merama države

Jedna stanovnica Paraćina ističe da smanjivanje cena mnogo znači, naročito za kućnu hemiju i pelene.

- Još nisam videla cene, tek sam krenula u radnju, ali me je obradovala informacija da sve ide 20 odsto dole.

- Ovo je spas za srednji stalež. Mi smo verovali u našeg predsednika uvek, i on je znao da nas iznenadi u teškim vremenima. To je veliki spas za ljude, penzionere i sve ostale - rekao je drugi Paraćinac.

Što se tiče sniženja kamatnih stopa, ovaj Paraćinac takođe ističe da je to pun pogodak.

- Rešenje postoji za sve. Prava stvar u pravo vreme - zaključio je on.

Podsećamo, jutros je stupila na snagu uredba Vlade koju je predložio predsednik Srbije Vučić u sklopu seta od pet ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana