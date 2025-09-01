"ODMAH BOLJE ŽIVIMO! NAMA ZNAČI I 1 ODSTO, A OVO JE SUPER" Ovako građani Šida govore o novim merama države i smanjenju cena (VIDEO)
- Nove mere Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića znače meni i članovima moje porodice. Smanjenje cena pre svega osnovnih životnih namirnica je značajno za sve građane, a pogotovo za srednji stalež. Hvala predsedniku Vučiću što interese građana Srbije stavlja na prvo mesto - rekla je jedna meštanka Šida.
Druga meštanka sela Jamena kod Šida je rekla da će nove mere države znatno uticati na njen kućni budžet.
- S obzirom da sam majka troje dece doprineće poboljšanju uslova naših života. Živimo u prelepom selu koje se zove Jamena, i znam da će našim meštanima mnogo doprineti smanjenje cena. Ujedno se zahvaljujem i predsedniku Vučiću i Vladi Srbije što su nam omogućili bolju budućnost. Mera povećanja penzija će takođe uticati na naš kućni budžet, kako kod nas tako i kod svih koji u domaćinstvu imaju penzionere.
Jedan penzioner se zahvalio predsedniku i Vladi što su smanjili troškove kućnog budžeta.
- I odmah bolje živimo. Nama znači i jedan odsto, a 10 odsto je super. Dobro će doći, odmah manji troškovi i u kući je više svega - rekao je Šiđanin.
Podsećamo, jutros je stupila na snagu uredba Vlade koju je predložio predsednik Srbije Vučić u sklopu seta od pet ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana
Nova Uredba o ograničavanju marži na 20 odsto, znači da će građani moći da po cenama nižim od 10 do 20 odsto u prodavnicama pazare čak 20.000 proizvoda iz 23 kategorije.