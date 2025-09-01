Olivera Kovačević je već rekla da ovo neće biti festivalski, već protestni Prajd, č ime je ova manifestacija takođe politizovana i stavljena u službu blokaderske agende .

- LGBT ljudi Srbije bolje od svih razumeju šta mržnja može da učini čoveku koji samo želi da živi kao svi i da ima zakonska i ljudska prava, kao svi. Ne moramo biti isti, ne moramo se voleti, ali moramo omogućiti svim ljudima da žive slobodno. To je mera zdravog duštva - rekla je ona.