U parku Manjež u Beogradu danas je otvorena Prajd nedelja, koja će kulminirati 6. septembra blokaderskom šetnjom.
U SUBOTU PRVI BLOKADERSKI PRAJD: Olivera Kovačević predvodi ispolitizovanu manifestaciju -Umesto jednakosti BLOKADERSKA AGENDA
Nju će predvoditi Olivera Kovačević, supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.
Olivera Kovačević je već rekla da ovo neće biti festivalski, već protestni Prajd, čime je ova manifestacija takođe politizovana i stavljena u službu blokaderske agende.
- LGBT ljudi Srbije bolje od svih razumeju šta mržnja može da učini čoveku koji samo želi da živi kao svi i da ima zakonska i ljudska prava, kao svi. Ne moramo biti isti, ne moramo se voleti, ali moramo omogućiti svim ljudima da žive slobodno. To je mera zdravog duštva - rekla je ona.
