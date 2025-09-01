DAN POSLE BLOKADERSKOG PRAJDA VELIKA PORODIČNA ŠETNJA GRAĐANA! Narod u 120 mesta širom Srbije izlazi na ulice u nedelju, poručuju NE NASILJU I BLOKADAMA
Blokaderski prajd će predvoditi Olivera Kovačević, supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.
Time je ova manifestacija politizovana i stavljena u službu blokaderske agende.
Kako saznaje Kurir, samo dan kasnije, u nedelju 7. septembra, sa početkom u 18 i 30 časova biće održana porodična okupljanja naroda koji je protiv blokada i nasilja.
Narod će se okuptii u čak 120 mesta širom Srbije.
Organizatori porodičnih okupljanja građana protiv blokada pomerili su svoja okupljanja sa 6. na 7. septembar kako bi se izbeglo nasilje i sukobi sa blokaderima.
Podsećamo, juče se više od 100.000 ljudi okupilo u 100 mesta širom Srbije, kako bi rekli "ne" blokadama i nasilju.
Po prvi put građani su se okupili i u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu...
Okupljeni su nosili zastave Srbije i balone u bojama srpske zastave, na kojima su ispisali ključne poruke skupova "Ne damo Srbiju, "Građani protiv blokada", "Hoću da učim", kao i brojne transparente, između ostalih, "Ne damo Srbiju", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim", "Hoću normalan život".