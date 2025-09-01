Pomrerili skup da bi izbegli nasilje

Blokaderski prajd će predvoditi Olivera Kovačević, supruga Borka Stefanovića, jednog od najviših funkcionera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Time je ova manifestacija politizovana i stavljena u službu blokaderske agende.

Kako saznaje Kurir, samo dan kasnije, u nedelju 7. septembra, sa početkom u 18 i 30 časova biće održana porodična okupljanja naroda koji je protiv blokada i nasilja.

Narod će se okuptii u čak 120 mesta širom Srbije.

Organizatori porodičnih okupljanja građana protiv blokada pomerili su svoja okupljanja sa 6. na 7. septembar kako bi se izbeglo nasilje i sukobi sa blokaderima.

Podsećamo, juče se više od 100.000 ljudi okupilo u 100 mesta širom Srbije, kako bi rekli "ne" blokadama i nasilju.

Po prvi put građani su se okupili i u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu...