Na društvenoj mreži Iks pojavio se snimak iz Francuske, na kojem se vidi kako se građani ophode prema onima koji blokiraju saobraćajnice.

Naime, na snimku se vidi muškarac koji prilazi blokaderima koji sede na putu ispred automobila i odvlači ih u stranu kako bi vozila mogla da prođu.

Ubrzo mu se pridružio još jedan muškrac, koji je učinio isto.

Pogledajte kako se u Francuskoj odnose prema blokaderima

Kada su ih pomerili u stranu, kolona vozila je krenula nesmetano da prolazi.