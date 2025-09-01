Od danas, 1. septembra, cene u radnjama s prozvodima bez kojih ne možemo da zamislimo svakodnevni život značajno su smanjene zahvaljujući inicijativi predsednika Srbije Aleksandra Vučića ali i njegovoj upornosti da zamišljeno sprovede u delo.
OBEĆANJE ISPUNJENO! Cene snižene kao rezultat ekonomskih mera predsednika Vučića! (VIDEO)
Sa današnjim danom upravo se to ostvarilo i u praksi što svaki građanin Srbije može odmah i da lično proveri ali i momentalno oseti u svom novčaniku.
Reč je o prvoj od 5 novih mera države koje su danas stupile na snagu a za cilj imaju boljitak i podizanje životnog standarda svih građana Srbije.
Podsetimo, cene u najvećim trgovinskim lancima od danas su snižene što je direktan rezultat ekonomskih mera predsednika Vučića i zamisli da se trgovačke marže smanje.
