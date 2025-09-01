Slušaj vest

Jedna od mera je i povećanje penzija za 12 odsto, što je najavio predsednik Aleksandar Vučić, a potvrdio ministar finansija Siniša Mali. To je naišlo na oduševljenje naših najstarijih sugrađana, što možete videti i na snimku iz Loznice.

Loznički penzioneri oduševljeni merama Izvor: Kurir

- Mnogo nam znači, hvala našem predsedniku. Pogotovo za naše penzionere, ja sam sa malim primanjima. Hvala, živ bio i živela Srbija - rekla je jedna penzionerka iz Loznice.

Njena sugrađanka je takođe rekla da su to odlične vesti, posebno za penzionere kojima je svaki dinar dobrodošao.

- Nije toliko ni da se nema, koliko neki viču... Ja sam starija, znam i za gore, ovo su dobra vremena. Kamo sreće da se sve ovo smiri, i da ide normalnim tokom, da nema mržnje između nas ili da lupamo. Svima se to odbija od leđa i naše poreze. Gradilo se i radilo, prema tome treba da budemo dostojni i da se volimo, cenimo i poštujemo. Znam daleko gora vremena - rekla je ona.

Još jedna gospođa iz tog grada nije krila oduševljenje novim merama. 

- Svaki put po malo, po malo... Pa mogu vam reći da sam jako jako zadovoljna, pošto sam imala jako malu penziju. 2012. sam imala 15.328 dinara, zapamtila sam dobro, a sada imam oko 37.000 i sada ću imati još. Znači prezadovoljna sam. Činjenica je da nama penzionerima sve manje i manje treba, sve smo stekli što treba, ostalo nam je još malo da životarimo. Ali sam prezadovoljna. I strašno sam ljuta na blokadere, i sve koji blokiraju ovu zemlju koja je taman krenula malo napred. Ta deca nisu bila ni rođena kada se dešavalo mnogo gore nego sada. Jako sam ljuta na njih, a jako sam srećna što ću dobiti veću penziju - rekla je Lozničanka.

