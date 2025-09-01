Slušaj vest

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid izjavio je da je na fakultet ušao kako bi sredio fakultet za ispitni rok i da će tu ostati sve dok ne obezbedi fakultet.

Drid je, koji je na fakultet ušao rano jutros, rekao za Tanjug, a prenosi Juronjuz da će policija ostati ispred fakulteta jer se on ne oseća bezbedno i dodao da među okupljenima kod zgrade nema ni jednog studenta, već da je reč o aktivistima.

Ukazao je da blokada fakulteta traje četiri meseca i da je danas počeo ispitni rok, a da fakultet nema novac za iznajmljivanje prostora u kojem bi se održavali ispiti.

Drid je naveo da je ranije poslao molbu studentima da napuste fakultet do četvrtka kako bi zgrada bila pripremljena za ispite, ali da oni to nisu uradili i da su rekli da će predati svoje zahteve.

- Vreme prolazi, mi 1. novembra moramo da počnemo novu školsku godinu - istakao je Drid.

Naveo je da je danas više od 200 studenata polagalo ispite iz tri predmeta i to u zgradi na Đačkom igralištu i na bazenu, a da 700 i nešto studenata hoće da polaže ispite u ovom ispitnom roku.

Ukazao je da među njima ima i studenata koji su propustili rokove jer su učestvovali u blokadama.

Drid je naveo da je potrebno srediti fakultet jer u zgradi ima mnogo prljavštine.

Rekao je takođe da je za petak dogovoren sastanak svih profesora i studenata fakulteta, na kojem bi se pokušalo dijalogom da se reši trenutna situacija, ali u skladu sa zakonom i istakao da ne može da prihvati ništa što nije u skladu sa zakonom.

- Fakultet ne može više da se blokira, ne može da se spava na fakultetu - naglasio je Drid.