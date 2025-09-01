"SLIKA I PRILIKA KURTIJEVE DEMOKRATIJE" Petković: Šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama
Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom privođenja dvojice srpskih maloletnika od strane tzv. Kosovske policije, navevši da je u pitanju "slika i prilika Kurtijeve demokratije pred očima međunarodne zajednice".
- Ovako Kurti srpskim đacima "čestita" početak školske godine - šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama. Slika i prilika Kurtijeve "demokratije" pred očima međunarodne zajednice. Gde se na svetu još deca privode zbog slika na majicama - napisao je Petković na društvenoj mreži X.
Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je tzv. Kosovska policija upala u školski autobus na relaciji Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog kako je navedeno "uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili", rekao je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.
Na majicama srednjoškolaca bili su natpisi "Četnici sever" i "Ti se bori sever će da gori", sa motivima navijača Crvene zvezde.