Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se povodom privođenja dvojice srpskih maloletnika od strane tzv. Kosovske policije, navevši da je u pitanju "slika i prilika Kurtijeve demokratije pred očima međunarodne zajednice".

- Ovako Kurti srpskim đacima "čestita" početak školske godine - šalje svoje policijske falange da privode srpske maloletnike zbog natpisa na majicama. Slika i prilika Kurtijeve "demokratije" pred očima međunarodne zajednice. Gde se na svetu još deca privode zbog slika na majicama - napisao je Petković na društvenoj mreži X.

Dvojica maloletnika uzrasta 15 i 16 godina privedena su danas nakon što je tzv. Kosovska policija upala u školski autobus na relaciji Mitrovica – Zubin Potok, a dečaci su privedeni zbog kako je navedeno "uvredljivih natpisa na majicama koje su nosili", rekao je za Kosovo onlajn pomoćnik komandira policije za region Sever Petrit Fejza.