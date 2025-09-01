Vladimir Balać, student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na kome niže samo desetke, a čija se porodična kuća u Futogu nedavno našla na meti napada jer se Balać otvoreno protivio blokadama fakulteta, sada je podelio dirljiv video sa jučerašnjeg skupa protiv blokada u "srpskoj Atini" na kojoj zajedno sa sugrđanima sluša srpsku himnu!

- Himna koja nas ujedinjuje, moj grad, molji ljudi, moja Srbija. Ne damo Srbiju onima koji hoće da je sruše! - napisao je Balać na svom Tiktok profilu, gde je podelio delić atmosfera sa jučerašnjeg skupa građana koji su protiv blokada u Novom Sadu.

- Što se tiče vandalskih grafita, meni je žao što je moja baka koja u svom životu ni mrava nije zgazila, dobila takav tretman zbog stavova svog unuka. To joj ni malo nije prijatno, ona ne razume zašto je neko došao i ispisao takve grafite na našoj kući, po meni bez ikakvog razloga Oni koji su se potpisali "Zborovi Novi Sad" su verovatno zborovi koji podržavaju sraman govor Tonina Picule protiv naše zemlje i našeg naroda - izjavio je Balać i ocenio da su ovo uradili isti oni ljudi koji misle da će blokiranjem ulica i neradom postići nešto u životu.