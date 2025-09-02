Slušaj vest

Više od 103.000 ljudi okupilo se u nedelju u 95 mesta širom Srbije kako bi poručili da žele da žive normalan život, slobodno se kreću, rade i uče, a ovo je već treći ovakav masovni skup protiv blokada za samo 11 dana. Sagovornici Kurira smatraju da je ovako veliki broj ljudi na skupovima, ali i gradova i opština širom zemlje u kojima se građani okupljaju, kao i činjenica da se ponavljaju, definitivan dokaz da je krajnje vreme se stanje u Srbiji normalizuje, a da je najbolji put za to - započinjanje dijaloga.

Na ovim skupovima je dosad, prema podacima MUP, u nedelju, 31. avgusta, bilo 103.305 građana, 24. avgusta u 75 mesta blizu 70.000 ljudi, dok je na prethodnom održanom okupljanju 20. avgusta u 49 gradova i opština bilo 33.000 ljudi, a sve je prošlo bez ijednog incidenta.

Ohrabrujuće

Pravnik Milan Antonijević kaže za Kurir da smatra da je niz okupljanja velikog broja građana koji traže normalizaciju stanja i miran život u Srbiji još i dokaz da mora da se počne sa širokim društvenim dijalogom.

Antonijević: Pokazano je da mogu da se organizuju mirni skupovi bez incidenata i da su građani u svet poslali sliku da je Srbija država na evropskom putu Foto: Kurir Televizija

- Ohrabrujuće je što su sve poruke koje su poslate sa ovih skupova bile miroljubive, okupljeni su poručili da žele da se vrate normalnom životu, a sve šetnje su prošle mirno i bez incidenata, iako je pokušana jedna provokacija. Drago mi je što je pokazano da mogu da se organizuju mirni skupovi bez bilo kakvih incidenata i da su građani u svet poslali sliku da je Srbija država na evropskom putu - kaže Antonijević i dodaje:

- Ali vreme je da se put evrointegracija sa ulica vrati u institucije i da se napokon započne dijalog koji je ponuđen na najvišem nivou. Sreća pa je ruka koja je više puta ponudila dijalog i dalje otvorena i bilo bi lepo kad bi se uskoro počelo s razgovorima. Sada je svima potpuno jasno da mora da se počne sa širim društvenim dijalogom, a javna debata može poslužiti i za razmenu argumenata, umesto napada i uvreda, te za raspravu o ključnim pitanjima poput ekonomije, položaja Srbije u odnosu na EU i drugim značajnim temama.

Većina

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da je neosporno da većina stanovnika zemlje želi da dođe do stabilizacije situacije, kako bi se nastavilo s normalnim životom.

Miletić: Dokaz da velika većina Srbije želi da sa ulica pređemo u parlament ili u TV studije, gde bi se započeo jedan opšti društveni dijalog Foto: Kurir Televizija

- Ova miroljubiva okupljanja i poruke koje su poslate sa njih dokaz su da velika većina Srbije želi da sa ulica pređemo u parlament ili bar u TV studije, gde bi se započeo jedan opšti društveni dijalog kroz koji bi se iznedrilo koja su to najbolja rešenja za zemlju u budućnosti. Mi smo predivna zemlja sa značajnom kulturom dijaloga, na koju su se ranije i drugi ugledali, a sada doživljavamo da neko pokušava da nas predstavi maltene kao neke poludivljake koji se sukobljavaju po ulicama. Kroz jedan opšti društveni razgovor i dogovor moramo prvo da stabilizujemo društveno-političku situaciju u zemlji, ali i način razgovora u javnom diskursu, pa tek posle toga možemo da idemo na izbore na najvišem nivou evropske demokratije - objašnjava Miletić.

Organizatori pokazali odgovornost: Sledeće okupljanje u nedelju, 7. septembra

Centar za društvenu stabilnost saopštio je da će sledeći skup, koji će imati motiv porodičnog okupljanja, biti održan u nedelju, 7. avgusta, u 18.30 časova u 120 mesta širom Srbije.

