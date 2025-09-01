Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Narodnoj Republici Kini od 2. do 4. septembra 2025. godine, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija.

Ne propustiteNovčanikOSETI SE NA KASI, VIDI SE U NOVČANIKU Građani ne kriju oduševljenje - prva mera VEĆ MENJA SVAKODNEVNI ŽIVOT u Srbiji: Jednoglasno pozdravili odluku predsednika!
gradjani.jpg
PolitikaOBEĆANJE ISPUNJENO! Cene snižene kao rezultat ekonomskih mera predsednika Vučića! (VIDEO)
Screenshot 2025-08-28 090716.jpg
PolitikaPRAVAC U NABAVKU! Od danas niže cene 20.000 proizvoda u trgovinama: Pogledajte šta je sve jeftinije
Kolica puna robe u marketu
PolitikaKOD VUČIĆA DOLAZE SVI, A KOD NAS NE DOLAZI NIKO! Bivši hrvatski poslanik priznao spoljnopolitički uspeh predsednika Srbije (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-08-24 at 11.26.45 AM.jpeg