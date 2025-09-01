Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Narodnoj Republici Kini od 2. do 4. septembra 2025. godine, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.



Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija.