Slušaj vest

Za više od 700 hiljada đaka u Srbiji počela je nova školska godina, a sa njom neizvesnosti i strah posle desetomesečnih turbulencija, koje su se odrazile i na prosvetu. Reprezentativni sindikati ipak nisu stupili u štrajk upozorenja, kako su ranije najavljivali. Tvrde da će doći na posao, ali da su dalje okolnosti nepredvidive.

Da li će nova školska godina biti normalna ili propraćena štrajkovima, kao i kakvi su dani pred studentima i školarcima, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Valentina Arsić Arsenijević, profesorka Medicinskog fakulteta, Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i Duško Prelević, profesor Filozofskog fakulteta.

Antić: Ako dođe do izjednačenja plata, zadovoljni smo

Foto: Kurir Televizija

Milorad Antić istakao je da je pored školskog zvona važna i himna Srbije "Bože pravde".

- Svi đaci i profesori su slušali našu himnu, što je neverovatna i dobra stvar. Tako smo krenuli na nastavu i pohvalno je što je puštena u sistem obrazovanja - rekao je on.

Dodao je da su, pored materijalne osnove, za nastavnike važni autoritet i ugled profesije.

- Pogoršalo se posle ovih 10 meseci, i od strane studenata, ali i od strane roditelja. Sindikati su povećanja plata ostvarili štrajkom i protestima. Želeli smo da plata bude jednaka prosečnoj zaradi. Ako dođe do izjednačenja, zadovoljni smo - naglasio je Antić.

Arsić Arsenijević: Oduzeti obrazovanje je zločin prema mladim ljudima

Foto: Kurir Televizija

Valentina Arsić Arsenijević poručila je da ima veliko poštovanje za pojedine učitelje, nastavnike i profesore.

- U ovim teškim vremenima pokušavaju na častan način da iznesu teret naše svakodnevnice.

Naglasila je da kada neko preuzme da vodi ustanovu, zajedno sa kolegama prihvata odgovornost i uslove, pa se očekuje da nastava bude održana do kraja školske godine.

- Oduzimati ono esencijalno i ključno zločin je prema mladim ljudima - istakla je.

Podsetila je da je tokom blokada došlo do odliva mladih iz Srbije, da je broj upisanih manji, kao i da su dekani i direktori odgovorni pred zakonom.

- Smatramo da postoje pojedinci koji su doprineli generisanju ovako duboke krize, ali postoje i oni časni koji sve ovo uviđaju i šalju mi poruke "Medicinski fakultet je uništen" Privatni fakulteti brzo su se iskobeljali iz blokada, ali važno je da li će to biti kvalitetan proizvod - poručila je Arsić Arsenijević.

Prelević: Daleko smo od građanskog rata

Foto: Kurir Televizija

Duško Prelević govorio je o stanju na Filozofskom fakultetu.

- Trenutno se nadoknađuje februarski ispitni rok. Određene učionice su i dalje blokirane, tako da smo ograničeni na prvi sprat. Blokirane su u smislu da nisu funkcionalne, nemate klupe i stolice, već ležaljke. Prazne su jer je to mali broj studenata u praksi - objasnio je on.

Prelević je naglasio da se ne može narušiti ugled državnog univerziteta, jer je on jedini koji imamo, a da je kvalitetan.

- Oni pokrivaju ogroman broj naučnih disciplina. Neisplativo je državne fakultete tržišno posmatrati. Onda te fakultete treba postaviti na zdravim osnovama - rekao je.

Dodao je i da više ne postoji jednaka volja za blokiranjem univerziteta.

- Daleko smo od građanskog rata, ako bude blokada, biće parcijalnih - zaključio je Prelević.

"BOŽE PRAVDE" U UČIONICAMA! Profesor Antić u Usijanju: Svi đaci i profesori su slušali našu himnu, neverovatna i dobra stvar, tako smo krenuli na nastavu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs