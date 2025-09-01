"BOŽE PRAVDE" U UČIONICAMA! Profesor Antić u Usijanju: Svi đaci i profesori su slušali našu himnu, neverovatna i dobra stvar, tako smo krenuli na nastavu
Za više od 700 hiljada đaka u Srbiji počela je nova školska godina, a sa njom neizvesnosti i strah posle desetomesečnih turbulencija, koje su se odrazile i na prosvetu. Reprezentativni sindikati ipak nisu stupili u štrajk upozorenja, kako su ranije najavljivali. Tvrde da će doći na posao, ali da su dalje okolnosti nepredvidive.
Da li će nova školska godina biti normalna ili propraćena štrajkovima, kao i kakvi su dani pred studentima i školarcima, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Valentina Arsić Arsenijević, profesorka Medicinskog fakulteta, Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola i Duško Prelević, profesor Filozofskog fakulteta.
Antić: Ako dođe do izjednačenja plata, zadovoljni smo
Milorad Antić istakao je da je pored školskog zvona važna i himna Srbije "Bože pravde".
- Svi đaci i profesori su slušali našu himnu, što je neverovatna i dobra stvar. Tako smo krenuli na nastavu i pohvalno je što je puštena u sistem obrazovanja - rekao je on.
Dodao je da su, pored materijalne osnove, za nastavnike važni autoritet i ugled profesije.
- Pogoršalo se posle ovih 10 meseci, i od strane studenata, ali i od strane roditelja. Sindikati su povećanja plata ostvarili štrajkom i protestima. Želeli smo da plata bude jednaka prosečnoj zaradi. Ako dođe do izjednačenja, zadovoljni smo - naglasio je Antić.
Arsić Arsenijević: Oduzeti obrazovanje je zločin prema mladim ljudima
Valentina Arsić Arsenijević poručila je da ima veliko poštovanje za pojedine učitelje, nastavnike i profesore.
- U ovim teškim vremenima pokušavaju na častan način da iznesu teret naše svakodnevnice.
Naglasila je da kada neko preuzme da vodi ustanovu, zajedno sa kolegama prihvata odgovornost i uslove, pa se očekuje da nastava bude održana do kraja školske godine.
- Oduzimati ono esencijalno i ključno zločin je prema mladim ljudima - istakla je.
Podsetila je da je tokom blokada došlo do odliva mladih iz Srbije, da je broj upisanih manji, kao i da su dekani i direktori odgovorni pred zakonom.
- Smatramo da postoje pojedinci koji su doprineli generisanju ovako duboke krize, ali postoje i oni časni koji sve ovo uviđaju i šalju mi poruke "Medicinski fakultet je uništen" Privatni fakulteti brzo su se iskobeljali iz blokada, ali važno je da li će to biti kvalitetan proizvod - poručila je Arsić Arsenijević.
Prelević: Daleko smo od građanskog rata
Duško Prelević govorio je o stanju na Filozofskom fakultetu.
- Trenutno se nadoknađuje februarski ispitni rok. Određene učionice su i dalje blokirane, tako da smo ograničeni na prvi sprat. Blokirane su u smislu da nisu funkcionalne, nemate klupe i stolice, već ležaljke. Prazne su jer je to mali broj studenata u praksi - objasnio je on.
Prelević je naglasio da se ne može narušiti ugled državnog univerziteta, jer je on jedini koji imamo, a da je kvalitetan.
- Oni pokrivaju ogroman broj naučnih disciplina. Neisplativo je državne fakultete tržišno posmatrati. Onda te fakultete treba postaviti na zdravim osnovama - rekao je.
Dodao je i da više ne postoji jednaka volja za blokiranjem univerziteta.
- Daleko smo od građanskog rata, ako bude blokada, biće parcijalnih - zaključio je Prelević.
