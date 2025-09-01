Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da izjave iz Hrvatske o tome da je Srbija na ivici građanskog rata nisu tačne niti će se to, kako navodi, dogoditi.

- Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti - napisala je Brnabić na mreži Iks i nastavila: