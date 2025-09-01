Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi
"DŽABA VAM NOVCI, MOJI SINOVCI,DŽABA VAM BILO SVIH DINKA I MILA" Brnabić o izjavi Plenkovića o građanskom ratu u Srbiji:Kuharica završila u đubretu (i bukvalno)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da izjave iz Hrvatske o tome da je Srbija na ivici građanskog rata nisu tačne niti će se to, kako navodi, dogoditi.
- Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj - da Aleksandar Vučić ne bude ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti - napisala je Brnabić na mreži Iks i nastavila:
- Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana, čitavog našeg naroda, to niti je tačno, niti će se dogoditi. Da parafraziram jednu našu pesmu - džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo svih Dinka i Mila... Kuharica završila u đubretu (i bukvalno).
