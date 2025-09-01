Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević rekao je danas da se u Hrvatskoj sistematski gradi odnos mržnje prema našoj zemlji i srpskom narodu, a da je, kako je ocenio, Andrej Plenković jedna od perjanica takve politike.

- Plenkovića ili žuljaju uspesi Srbije, ili nam priželjkuje građanski rat, ali očigledno je da neskriveno želi da utiče na našu državnu politiku. U Hrvatskoj se sistematski gradi odnos mržnje prema našoj zemlji i srpskom narodu, a Plenković je jedna od perjanica takve politike - napisao je Vučević na mreži Iks.

Lider SNS navodi da njih u Hrvatskoj zanima sve što može da izazove određenu vrstu političke nestabilnosti jer im smeta jaka Srbija koja je lider regiona.

- Oni su treća liga u regionu, i otuda te bolesne ambicije da po svaku cenu izbaci Srbiju kao regionalnog lidera, pa makar to bilo i preko jadnih blokadera terorista koji pokušavaju da izazovu obojenu revoluciju. Za razliku od njih, mi časno i ponosni branimo svoju državu i naše nacionalne interese, ne ugrožavajući pri tome nikoga. Niti smo čija kolonija, niti smo svoju državu od nekoga dobili pa da je lako prepuštamo batinašima i fašistima koje finansiraju i spolja i iznutra - pojasnio je Vučević.

On je dodao da su građani Srbije su i sinoć pokazali ogromnu podršku politici predsednika Aleksandra Vučića i državnog rukovodstva, i jasno poručili - Ne damo Srbiju!