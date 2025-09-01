Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa ministrom inostranih poslova i međunarodne saradnje Savezne Republike Somalije Abdisalamom Abdi Alijem i tom prilikom su razmotrili pitanja od bilateralnog interesa, kao i aktuelne geopolitičke teme. Šef srpske diplomatije se zahvalio na podršci te afričke države teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, istovremeno istakavši stav da i Srbija u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Somalije.

Đurić je naglasio da je Srbija ponosna na tradicionalno dobre odnose i višedecenijsko prijateljstvo sa Somalijom i dodao da je naša država čvrsto opredeljena za dalji razvoj i produbljivanje ukupnih odnosa sa ovom afričkom zemljom – u oblasti privrede, poljoprivrede, građevinarstva, obrazovanja, kao i međunarodnim multilateralnim forumima. Obostrano je istaknuta neophodnost poštovanja Međunarodnog prava i principa Povelje UN, bez pravljenja opasnih presedana.

1/24 Vidi galeriju Ministar Đurić sa šefom somalijske diplomatije Abdi Alijem Foto: Msp

Ministar Đurić je sagovornika posebno informisao o stanju na Kosovu i Metohiji, njegovom izuzetnom značaju za srpski narod, ne samo u teritorijalnom, već i istorijskom, državotvornom, verskom, ekonomskom i političkom smislu, ali i geopolitičkim posledicama u međunarodnim odnosima.