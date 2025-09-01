Slušaj vest

Uprkos pompeznim najavama blokdera, koji već skoro 10 meseci sprovode nasilje na ulicama u Srbiji, da će večeras održati veliki skup, čini se da situacija "na terenu" nije baš onakva kakvom su je zamišljali.

Naime, prema prvim procenama večeras ih je u Beogradu 2,5 puta manje nego građana koji su juče ustali protiv blokada.

Kada se pogleda situacija na nivou cele Srbije i u ostalim mestima gde su se večeras okupili, ta razlika je još veća.

Tako je na nivou cele zemlje na blokadama bilo 8 puta manje ljudi nego na skupovima protiv njih.