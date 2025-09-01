Politika
BROJKE SVE GOVORE: Večeras u Beogradu 2,5 puta manje ljudi nego juče, u celoj Srbiji 8 PUTA MANJE
Uprkos pompeznim najavama blokdera, koji već skoro 10 meseci sprovode nasilje na ulicama u Srbiji, da će večeras održati veliki skup, čini se da situacija "na terenu" nije baš onakva kakvom su je zamišljali.
Naime, prema prvim procenama večeras ih je u Beogradu 2,5 puta manje nego građana koji su juče ustali protiv blokada.
Kada se pogleda situacija na nivou cele Srbije i u ostalim mestima gde su se večeras okupili, ta razlika je još veća.
Tako je na nivou cele zemlje na blokadama bilo 8 puta manje ljudi nego na skupovima protiv njih.
Takvi podaci pokazuju samo jedno - većinska Srbija koja mirno šeta i šalje poruke jedinstva i ljubavi je jasno stavila do znanja da blokade više nemaju šanse.
