VUČIĆ DOPUTOVAO U KINU, SASTAĆE SE SA SIJEM I PUTINOM: Predsednik na obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.
Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.
