Odgovaramo samo građanima Srbije i našem narodu
"MOJA LJUBAV PREMA SRBIJI JE BEZGRANIČNA": Vučić se oglasio iz Kine, predsednik poslao građanima snažnu poruku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od jutros boravi u Kini gde je jutros započeo trodnevnu posetu, a sada se oglasio na Instagramu i poslao snažnu poruku građanima.
- Moja ljubav prema Srbiji je bezgranična. Odgovaramo samo građanima Srbije i našem narodu - poručio je predsednik.
Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.
