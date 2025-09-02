Slušaj vest

"Moja ljubav prema Srbiji je bezgranična! Odgovaram samo građanima Srbije i našem narodu", poručio je predsednik Aleksandar Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posetu Kini, gde će na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, Vučić će se sastati sa Sijem i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i s drugim visokim zvaničnicima i predstavnicima velikih kompanija.

Predsednik Srbije će sutra, 3. septembra, prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.