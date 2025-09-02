Slušaj vest

Bivši novinar CNN Brent Sadler izjavio je u intervjuu za hrvatski Nacional da odluke prethodnog rukovodstva Junajted grupe nisu bile lišene političkih motiva, a izrazio je i uverenje da britanski fond BC Partners, koji je većinski vlasnik kompanije, nema loše namere prema medijima.

Sadler je ocenio da N1 i Nova S mogu biti delotvorni samo ako zadrže nezavisnost, ali nezavisnost i od vlasnika.

- Novinari ne mogu biti slobodni ako su stalno pod pritiscima vlasnika, politike ili tržišta. Zato urednička nezavisnost mora biti zaštićena, pa i od samih vlasnika. Samo tako novinarstvo može služiti javnom interesu i graditi poverenje publike - objasnio je Sadler.

Sadler se 1991. pridružio CNN-u, gde je dve decenije izveštavao iz celog sveta, najviše sa Bliskog istoka. Postao je 2009. voditelj emisije "Inside the Middle East", ali je najpoznatiji po svom izveštavanju o Zalivskom ratu, kao i po radu kao šef CNN-ovog biroa u Bejrutu. Pokrivao je sukobe u Čadu, Libiji, Ugandi, Iranu, Iraku, Libanu, Izraelu, Iračkom Kurdistanu i na Falklandskim ostrvima.

Pre 11 godina bio je među ključnim ljudima zaslužnim za pokretanje N1 televizije u Hrvatskoj, Srbiji i BiH. Kao predsednik Uredničkog odbora N1, pisao je uredničke smernice, imenovao ključne urednike i održavao CNN standarde. Međutim, nakon nekoliko godina napustio je funkciju zbog unutrašnjih previranja i sukoba sa Draganom Šolakom, jednim od suvlasnika United grupe.

U aktuelnim dešavanjima nastalim nakon prodaje SBB, dela Junajted grupe, pojavile su se spekulacije da bi Sadler mogao da se vrati u Junajted grupu kao glavni izvršni direktor u Srbiji, na mesto smenjene Aleksandre Subotić. Komentarišući to, on odbacuje tvrdnje da mu je ponuđena direktorska pozicija i kaže da njegovo ime kruži zbog uloge u pokretanju N1 i insistiranja na uredničkoj nezavisnosti. On naglašava da je njegov odlazak iz N1 bio posledica sukoba vrednosti, a ne političkog svrstavanja.