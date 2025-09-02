Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ekonomske mere pomoći građanima, koje je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već daju rezultate, pre svega kroz sniženje cena osnovnih životnih namirnica. Kako je naglasila, paralelno sa tim merama rastu i plate i penzije.

Brnabićeva je podsetila da su neke od mera stupile na snagu i pre 1. septembra, a da su od juče cene osnovnih životnih namirnica snižene između 10 i 20 odsto.

- Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali bio je juče u prodavnici. Za ono što je kupio 27. avgusta i što je kupio juče, račun je već bio niži za 15 odsto. To je neverovatno - rekla je ona za TV Hepi.

Govoreći o prihodima građana, istakla je da će od 1. decembra penzije biti povećane za 12 odsto, čime će prosečna penzija dostići 490 evra. Minimalna zarada će, prema dogovoru sa sindikatima, 1. oktobra porasti za 9,4 odsto i iznosiće 500 evra, dok će od 1. januara 2026. biti povećana na 550 evra. Takođe, dogovoreno je dodatno povećanje plata u prosveti, pa će početna plata bez dodataka iznositi preko 106.000 dinara.

- Uz niže cene i ova povećanja, građane očekuje značajno bolji životni standard - naglasila je Brnabićeva.

O Vučićevoj poseti Kini

Predsednica Skupštine osvrnula se i na međunarodne razgovore koje će predsednik Vučić voditi u Kini. Ona je istakla da je Kina vodeća svetska ekonomija i zemlja koja "politički preuzima liderstvo u svetu", te da su ti susreti od izuzetne važnosti za Srbiju.

- Vučić će razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa predsednikom Kine Si Đinpingom. To je velika i važna stvar, a politički protivnici to ne žele da priznaju - rekla je ona.

Dodala je da je Kina u poslednje četiri godine postala najveći strani investitor u Srbiji, što je, prema njenim rečima, rezultat Vučićevog pozicioniranja Srbije kao zemlje koja privlači investicije i otvara nova radna mesta, uprkos globalnim krizama i ratu u Evropi.

- Nadam se da će se i ovog puta vratiti sa dobrim vestima za Srbiju, pre svega ekonomskim - istakla je Brnabićeva, podsetivši da je prošli put Vučić doneo vest o mogućem dolasku velike fabrike vozova za celo evropsko tržište.

Foto: Printscreen/TV Happy

O političkoj situaciji

Govoreći o političkim kritikama, Brnabićeva je ocenila da "predstavnici bivše vlasti i tajkunske grupe za pritisak omalovažavaju rezultate".

Na pitanje o navodima blokadera i pojedinih medija da ''se Srbija ruši i da je u najgorem trenutku'', Brnabićeva je rekla da bi oni želeli da se to dešava i da se za to zalažu.

- To nisu mediji, to su grupe za pritisak. Videli ste izjavu hrvatskog premijera Plenkovića da je Srbija na ivici građanskog rata. To vam je ista politika kao Šolakovih medija. Uložili su toliko novca u podršku da se Srbija nađe u građanskom ratu i ne mogu da se pomire s tim da se to nije desilo. I neće se desiti - poručila je.

Podsetila je da je Srbija u nedelju na skupovima protiv blokada pokazala jedinstvo i mir.

- Na ulice je izašlo 104.000 ljudi u 100 mesta širom Srbije. Ti ljudi nikoga ne mrze, nisu rekli ni ružnu reč za blokadere. Samo su poručili da su protiv blokada, ali ne i protiv blokadera. Mi želimo mir, stabilnost, da normalno živimo i da se borimo za budućnost naše dece - rekla je Brnabićeva.

Dodala je da su opozicioni mediji preneli da je na tim skupovima bio veliki broj građana, ali da nije bilo uvreda.