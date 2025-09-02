- Uvek polaze od sebe. Oni navikli da kupuju ljude, pa misle da svi to rade i da svi ljudi mogu da se kupe. Šolakovi mediji i Šolak nikako da shvate – nisu ljudi roba pa da se kupuju i prodaju i nije novac svima vrhunska vrednost, kao što je njima. Ima ljudi koji žive za svoju zemlju, za svoju decu i neće blokade zato što ne daju na Srbiju i ne daju na budućnost ove zemlje i njihovih porodica. A ovakvim tekstovima i širenjem ovakvih laži, Šolakovi mediji su, još jednom, uvredili većinu građana Srbije i, još jednom, pokazali šta misle o njima i koliko ih ne poštuju - zaključuje Ana Brnabić.