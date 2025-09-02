Slušaj vest

Naimke, na predsedničkom TikTok nalogu objavljena je anketa iz Pekinga. Pitanje sasvim jednostavno - ko je na slici, a opcije su bile čuveni Valter (Bata Živojinović), najpopularniji srpski i YU glumac u Kini ikada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić...

 Kurir.rs/TikTok

