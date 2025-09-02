"Valter (Bata Živojinović) je najpopularniji Srbin u Kini. Ponosan što Kinezi, bar delimično, prepoznaju i moj rad", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u trodnevnoj poseti Kini.
Politika
VUČIĆ ILI VALTER? HIT ANKETA U PEKINGU Kinez išao unaokolo i pokazivao slike: Na jednoj Bata Živojinović na drugoj predsednik Vučić, a evo i odgovora (VIDEO)
Naimke, na predsedničkom TikTok nalogu objavljena je anketa iz Pekinga. Pitanje sasvim jednostavno - ko je na slici, a opcije su bile čuveni Valter (Bata Živojinović), najpopularniji srpski i YU glumac u Kini ikada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić...
Kurir.rs/TikTok
