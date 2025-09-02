Slušaj vest

Za tačno sat vremena počinje sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, saznaje Kurir.

Na sastanku će pokriti čitav niz tema - od energetike, gasnog aranžmana i nafte, preko razgovora o infrastrukturi, do bilateralnih odnosa Srbije i Rusije.

Podsetimo, predsednik Srbije stigao je jutros u Peking gde je započeo višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.