BRUKA BLOKADERA NA N1: Uvrede za ljude izbegle iz Krajine i sa Kosova samo zato što podržavaju Vučića (VIDEO)
Na jučerašnjem skupu blokadera u Kragujevcu televizija N1 uzela je od novinara Miroslava Miletića poznatijeg kao Mića Turčin, izjavu u kojoj je uvredio ljude izbegle iz Krajine i sa Kosova i Metohije.
Na konstataciju voditeljke da je održan, kako tvrdi, "skup pristalica SNS", Miletić je odgovorio:
- Oni se očigledno skupljaju i okupljaju u prigradskim naseljima. Ovde su se okupili u naselju Erdeč koje je, koliko ja znam, recimo 70-80 odsto ljudi koji su izbegli sa raznih prostora bivše Jugoslavije, da li iz Krajine, da li sa Kosova... to je urbanistički slom svega i svačega što postoji, nema trotoara, svaka ulica ima 500 rupa, odnosno nema ulica nego ima rupa koje služe za vožnju. I SNS tu drži skupove jer očigledno se i oni pripremaju za izbore i utvrđuju se u prigradskim naseljima gde su najjači do sada i bili po raznim osnovama.
Ovom izjavom Miletić je uvredio sve ljude izbegle iz Krajine i sa Kosova i Metohije samo zbog toga što podržavaju politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i sve ljude koji žive u prigradskim naseljima.
Dodatno je skandalozno to što je na ove njegove reči voditeljka dodala: "a ovde smo večeras imali drugu energiju", dodatno pokušavajući da napravi jaz između ljudi koji žive u gradskim i ljudi koji žive u prigradskim naseljima.