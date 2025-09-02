Slušaj vest

Ministar Mali je je saopštio i pojedinosti pa je tako rekao da se među 131 realizovanim kreditnim zahtevom, 72 se odnosi na keš osiguranje života po kamatnoj stopi od 9,99%, dok se 32 odnosi na refinansiranje životnog osiguranja, takođe po sniženoj kamatnoj stopi od 9,99%, a koja je do sada iznosila 13,5% . Takođe, realizovana su 22 gotovinska kredita po kamatnoj stopi od 5,99% i još pet refinansirano po kamatnoj stopi od 6,45%.

- Podsećam da su povoljni krediti, odnosno niže kamatne stope na kredite, deo novog paketa ekonomskih mera kojima se građanima omogućava da dobijaju povoljnije stambene, gotovinske i potrošačke kredite. To je veoma važna ekonomska mera kojom se pokazuje briga za građane i od koje oni imaju direktnu korist, jer se njome utiče na rasterećenje kućnog budžeta.

- Uz Uredbu o ograničenju trgovačkih marži i niže cene životnih namirnica, uz povoljnije kredite, uz niže cene ogrevnog drveta za socijalno ugrožene, a što je sve deo novog paketa ekonomskih mera, te kroz dalja povećanja penzija, plata i minimalne zarade, zajedno nastavljamo borbu za poboljšanje životnog standarda građana Srbije, zaključio je Mali.

