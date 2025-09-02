Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević na Instagramu je podelio snimak u kojem je otkrio koliko sati spava, kao i šta ga budi vikendom.

- Generalno loše spavam, što se kaže imam tanak san, sve čujem, ali pet, šest sati. Teže zaspim, ali sad sam počeo i teže da se budim. Vikendom ne treba da navijam sat, radnim danima navijam zbog posla. Vikendom nema potrebe da navijam, postoji taj prirodni alarm pa pas kaže da hoće napolje, ali ne kaže sinovima, kaže samo meni - rekao je Vučević.

Screenshot 2025-08-27 091737.jpg
WhatsApp Image 2025-05-17 at 3.09.21 PM (1).jpeg
Vučević.jpg
Vučević.jpg