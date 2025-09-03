"DOKLE ĆE DRŽAVA BITI PLATFORMA ZA BOGAĆENJE POJEDINACA?" Zorana Mihajlović: Šolak je pokušao medijsku manipulaciju, ali realnost koju građani vide je drugačija
U srcu složene mreže poslovnih i političkih interesa je priča o Bojani Mijailović, bivšoj direktorki Junajted grupe, koja otkriva šokantne razmere zloupotreba, sukoba interesa i moguće trgovine uticajem pod okriljem jednog od najmoćnijih tajkuna na Balkanu, Dragana Šolaka.
Mijailović, koja je supruga bivšeg državnog sekretara Nenada Mijailovića, koristila je svoju poziciju da, kako se tvrdi, prikrije sumnjive finansijske tokove i osigura netransparentno poslovanje Junajted Grupe, čije je ime u više navrata povezivano sa pranjem novca i ofšor šemama.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.
Mihajlović: Ovo je pokušaj medijske manipulacije
Mihajlović kaže da se u ovim spletkama vrteo veliki novac, pa dodala:
- To je bio pokušaj promene medijske slike u Srbiji i pokušaj medijskih manipulacija. Građani su to svih ovih godina osećali, kada pogledate te medije vi vidite skroz drugačiju realnost, a kada pogledate pravu realnost, ono što vam se dešava ispod prozora, to nema nikakve veze - kaže Mihajlović.
Ona ističe da je važno da ljudi čuju i vide ko je bio šef tih medija i vodio uređivačku politiku, ma koliko ti mediji tvrdili da su nezavisni i da predstavljaju istinu.
- Kada pogledamo sav novac koji se vrteo ostanemo zapanjeni, milijarde su u pitanju. Vidimo i vezu sa ljudima koji su bili u državnom sistemu. Sve ovo što nam se dešava 10 meseci nije moglo da nestane tek tako, nastalo je koordinisanim radom u proteklom periodu zajedno sa ljudima koji su i sada u sistemu - kaže Mihajlović.
Miletić: Dokle će država biti platforma za bogaćenje pojedinaca?
Miletić objašnjava da nema dileme da je koncentracija moći opasna sama po sebi, pa je ispričao:
- Mi nikako da naučimo lekcije, to je za mene naporaznija činjenica, ponavljamo greške. Jedno je biti biznismen, drugo državnik, a treće medijski mogul. To ne može da se meša, onda društvo pati - kaže Miletić.
On kaže da je bila obaveza države da ranije reaguje na ovu pojavu, nazivajući je korupcijom:
- Postoje interesi pojedinaca koji onda pretoče u društveni ambijent pogodan za razvoj svog biznisa i bogaćenje. Tako se obogatio, tako što je državnu infrastrukturu koristio za svoje interese. Kada je došao do velikog kapitala, ušao je i u medijsku priču, kada mu se ugrozio kapital, počeo da se konfrontira medijski i kupuje medije koji su suprostavljeni aktuelnoj vlasti. Dokle mi možemo da dozvolimo da država bude platforma za bogaćenje pojedinaca i za maksimizacju njihovih interesa?
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs