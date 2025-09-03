Slušaj vest

U srcu složene mreže poslovnih i političkih interesa je priča o Bojani Mijailović, bivšoj direktorki Junajted grupe, koja otkriva šokantne razmere zloupotreba, sukoba interesa i moguće trgovine uticajem pod okriljem jednog od najmoćnijih tajkuna na Balkanu, Dragana Šolaka.

Zorana Mijajlović u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Mijailović, koja je supruga bivšeg državnog sekretara Nenada Mijailovića, koristila je svoju poziciju da, kako se tvrdi, prikrije sumnjive finansijske tokove i osigura netransparentno poslovanje Junajted Grupe, čije je ime u više navrata povezivano sa pranjem novca i ofšor šemama.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su profesor doktor Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

"Tu se vrte milijarde" Mihajlović: Šolak je pokušao medijsku manipulaciju, ali realnost koja se građanima dešava ispod prozora je drugačija Izvor: Kurir televizija

Mihajlović: Ovo je pokušaj medijske manipulacije

Mihajlović kaže da se u ovim spletkama vrteo veliki novac, pa dodala:

- To je bio pokušaj promene medijske slike u Srbiji i pokušaj medijskih manipulacija. Građani su to svih ovih godina osećali, kada pogledate te medije vi vidite skroz drugačiju realnost, a kada pogledate pravu realnost, ono što vam se dešava ispod prozora, to nema nikakve veze - kaže Mihajlović.

Ona ističe da je važno da ljudi čuju i vide ko je bio šef tih medija i vodio uređivačku politiku, ma koliko ti mediji tvrdili da su nezavisni i da predstavljaju istinu.

- Kada pogledamo sav novac koji se vrteo ostanemo zapanjeni, milijarde su u pitanju. Vidimo i vezu sa ljudima koji su bili u državnom sistemu. Sve ovo što nam se dešava 10 meseci nije moglo da nestane tek tako, nastalo je koordinisanim radom u proteklom periodu zajedno sa ljudima koji su i sada u sistemu - kaže Mihajlović.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

Miletić: Dokle će država biti platforma za bogaćenje pojedinaca?

Miletić objašnjava da nema dileme da je koncentracija moći opasna sama po sebi, pa je ispričao:

- Mi nikako da naučimo lekcije, to je za mene naporaznija činjenica, ponavljamo greške. Jedno je biti biznismen, drugo državnik, a treće medijski mogul. To ne može da se meša, onda društvo pati - kaže Miletić.

On kaže da je bila obaveza države da ranije reaguje na ovu pojavu, nazivajući je korupcijom:

- Postoje interesi pojedinaca koji onda pretoče u društveni ambijent pogodan za razvoj svog biznisa i bogaćenje. Tako se obogatio, tako što je državnu infrastrukturu koristio za svoje interese. Kada je došao do velikog kapitala, ušao je i u medijsku priču, kada mu se ugrozio kapital, počeo da se konfrontira medijski i kupuje medije koji su suprostavljeni aktuelnoj vlasti. Dokle mi možemo da dozvolimo da država bude platforma za bogaćenje pojedinaca i za maksimizacju njihovih interesa?

