Stefan Janjić, poslanik i generalni sekretar stranke Zdravka Ponoša "Srbija centar", izjavio je da je glavni javni tužilac Nenad Stefanović "privatni tužilac SNS-a" i dodao da on "neće ostati na toj funkciji nakon promene vlasti", čime, kako kažu sagovornici Kurira nije rekao "ništa o Stefanoviću, već sve o sebi i političkoj strukturi koju predstavlja".

- Takva izjava otkriva nameru da se po eventualnoj promeni vlasti sprovode politički revanšizmi, odnosno da se odstrane svi koji su poštovali zakon, ali nisu poštovali njihovu političku volju, haos i uličnu anarhiju. Janjić otvoreno najavljuje sistem u kojem će opstajati samo politički podobni tužioci i sudije, drugim rečima oni koji su proteklih meseci odbijali da štite institucije države Srbije i ćutke amnestirali nasilje, jer je dolazilo s "njihove strane" - kaẓ̌e sagovornik iz pravosuđa.

Samim tim, kako ističe, Janjićeva izjava nije ni politički komentar ni pravna analiza, već pretnja pravnoj državi.

- Kada opozicija otvoreno najavljuje da će menjati tužioce koji sprovode zakon, tu nema mesta kritici, već priznanju da zakon žele da podrede partijskoj lojalnosti. U praksi to izgleda ovako: Janjić je osudio tužioca zato što Više javno tužilaštvo ulaže žalbe na odluke sudija koje su po automatizmu puštale nasilnike sa protesta na slobodu. Ne demonastrante koji su mirno šetali ulicom, već osobe koje su fizički napadale policiju ili građane sa kojima se ideološki ne slažu, palili i uništavali državnu i stranačku imovinu, ali i one koji su pozivali na ubistvo, rušenje države, građanski rat ili, kao njegov politički šef, puštali lažne informacije i tako širili paniku, a sve svrhu izazivanja nasilnog rušenja ustavnog uređenja - objašnjava naš sagovornik.

Prethodnih meseci, kako dodaje, zahvaljujući tužiocima i sudijama, koji su kroz svoje odluke pokazali da su "politič̣ki obojeni i da pripadaju paralelnoj strukturi na čijem je čelu Zagorka Dolovac, razvijen je model nekažnjivosti, u kojem je bilo dovoljno da si politički podoban pa da te niko ne dira, ma šta da si radio na ulici".

- Međutim, sada, kada se konačno zakon primenjuje, pojedinii političari, strani mediji i NVO aktivisti, prešli su sa protesta na otvorene pretnje tužiocima, ali ne zato što oni rade nešto protivzakonito, već naprotiv, zato što više ne funkcioniše sistem nekažnjavanja koji su sami stvorili - objašnjava on.

Posebno je apsurdno, kako ističe, što se neko ko se naziva pravnikom usudi da kritikuje zakonitu odluku sudskog veća i brani mišljenje četiri sudije za prethodni postupak koje nije obavezujuće, niti zakonito u ovom kontekstu.