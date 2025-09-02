Slušaj vest

Premijer Srbije Đuro Macut dočekao je uz najviše državne počasti ispred Palate Srbije predsednika Vlade Savezne Republike Somalije Hamzu Abdija Barea, koji sa delegacijom boravi u zvaničnoj poseti Beogradu.

Za goste iz Somalije priređen je svečani doček, uz državne počasti, počasni stroj Garde Vojske Srbije, intoniranje himni dve zemlje i crveni tepih.

Macut uz državne počasti dočekao predsednika Vlade Somalije Barea  Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

Nakon svečanog dočeka Macut i Bare razgovaraju na posebnom sastanku, a potom će uslediti i plenarni sastanak delegacija Vlade Srbije i Vlade Somalije.

Delegacija Somalije na čelu sa Bareom stigla je juče u Beograd, a na beogradaskom aerodromu "Nikola Tesla" dočekao je ministar odbrane Bratislav Gašić.

Srbija neguje tradicionalno dobre odnose i višedecenijsko prijateljstvo sa Somalijom, koji datiraju još iz vremena bliske saradnje u okviru Pokreta nesvrstanih zemalja.

Uspešno sarađuju u domenu odbrane i policije, a zainteresovane su za unapređenje saradnje i na polju privrede, poljoprivrede, građevinarstva i obrazovanja. Somalija je povukla priznanje jednostrano proglašene nezvisnosti Kosova i Metohije.

