Premijer Srbije Đuro Macut dočekao je uz najviše državne počasti ispred Palate Srbije predsednika Vlade Savezne Republike Somalije Hamzu Abdija Barea, koji sa delegacijom boravi u zvaničnoj poseti Beogradu.

Za goste iz Somalije priređen je svečani doček, uz državne počasti, počasni stroj Garde Vojske Srbije, intoniranje himni dve zemlje i crveni tepih.

Nakon svečanog dočeka Macut i Bare razgovaraju na posebnom sastanku, a potom će uslediti i plenarni sastanak delegacija Vlade Srbije i Vlade Somalije.

Delegacija Somalije na čelu sa Bareom stigla je juče u Beograd, a na beogradaskom aerodromu "Nikola Tesla" dočekao je ministar odbrane Bratislav Gašić.

Srbija neguje tradicionalno dobre odnose i višedecenijsko prijateljstvo sa Somalijom, koji datiraju još iz vremena bliske saradnje u okviru Pokreta nesvrstanih zemalja.