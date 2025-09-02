Slušaj vest

Među pitanjima koja su se izdvojila bila su i dva ozbiljna koja su uputile žene, a važna su za sve žene u Srbiji.

"Poštovana gospođo Ana, da li postoji mogućnost da se usvoji zakon roditelj-negovatelj?"

- Super je pitanje i zamolila sam već Vladu Republike Srbije i Ministarstvo finansija da pogleda predlog zakona i da nam da svoje komentare, odnosno njihove komentare, rekla je Ana Brnabić.

Drugo ozbiljno pitanje takođe je uputila žena...

"Dobar dan, da li majke sa troje ili više dece mogu da imaju neko primanje, pogotovo one koje nisu u mogućnosti da rade? To bi nama majkama mnogo značilo..."

Predsednica Skupštine odgovorila je ovako:

- To pitanje dobijamo često i znam da ga dobija i predsednik Aleksandar Vučić, znam da ga dobijaju i iz vlade. Konsultovaćemo se, pa ćemo imati u vidu, ali daćemo sve od sebe.

Kad je reč o nesvakidašnjoj ponudi ona je stigla od jednog di-džeja i glasila je ovako:

"Ako vam ikada bude trebao DJ free, kontaktirajte me"

- Uvek mi treba DJ free. Tako da kontaktiram odmah, nasmejala se Brnabić koju je prethodni gledalac na TikToku oslovio sa "bos" i pitao "kako ste".  

Ona je pozdravila i pratioca koji joj je poručio: "Ne damo Srbiju".

I na kraju, osvrnula se i na TikTok video kviza u kojem je, kako je rekla, "realno razbila Sinišu Malog".

 Kurir.rs/TikTok

Ne propustitePolitikaANA BRNABIĆ: Šolakovi mediji i Šolak nikako da shvate - nije novac svima vrhunska vrednost, kao što je njima
Screenshot 2025-09-01 083851.png
PolitikaVUČIĆEVA BORBA ZA BOLJI ŽIVOT GRAĐANA - SNIŽENJE CENA, RASTU PLATE I PENZIJE Brnabić: Nadam se da će se iz Kine i ovog puta vratiti sa dobrim vestima za Srbiju
Screenshot 2025-09-02 101350.jpg
Politika"DŽABA VAM NOVCI, MOJI SINOVCI,DŽABA VAM BILO SVIH DINKA I MILA" Brnabić o izjavi Plenkovića o građanskom ratu u Srbiji:Kuharica završila u đubretu (i bukvalno)
Ana Brnabić 6.jpg
PolitikaPROSEČNA PLATA U PROSVETI 140 ODSTO VEĆA NEGO 2012. GODINE! Ana Brnabić objavila brojke
Ana Brnabić 6.jpg
PolitikaANA BRNABIĆ NA KURIR TELEVIZIJI: Predsednica Skupštine o novim merama države - Cene čak 15 odsto manje, značajno povećan standard građana Srbije
Ana Brnabić 3.jpg
Politika"DANIMA NE MOGU DA SPAVAM ZBOG CELE OVE FRKE SA N1" Brnabić: Mučeni Šolak uzeo samo 1 milijardu i 600 miliona evra, žrtvovao se da zaštiti te važne medije
2025-06-05 09_15_10-EON - Kanali.jpg