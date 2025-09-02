Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić je u Pekingu gde se uskoro sastaje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Ulice Pekinga su trenutno zatvorene dok prolazi kolona automobila u kojoj je predsednik Srbije.

Veliki broj policije i obezbeđenja je na ulicama, a ovim je još jednom ukazana velika čast predsedniku Vučiću jer je ceo Peking stao zbog njega!

Podsetimo, predsednik Srbije stigao je jutros u Peking gde je započeo višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.